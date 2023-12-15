Венесуэла и Гайана договорились не прибегать к силовому решению конфликта

Стороны намерены созвать специальную комиссию для урегулирования территориального спора

ГАВАНА, 15 декабря. /ТАСС/. Власти Венесуэлы и Гайаны не будут применять силу для решения территориального конфликта и созовут комиссию по поиску выхода из кризиса. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров, которое опубликовала газета St. Vincent Times. Переговоры проходили в столице Сент-Винсента и Гренадин Кингстауне.

"Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать силой или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах, - говорится в документе. - Стороны выражают приверженность стремлению к добрососедству, мирному сосуществованию и единству Латинской Америки и Карибского бассейна".

Представители стран договорились о создании специальной комиссии по решению вопросов, связанных с территориальным спором. "Стороны согласились немедленно создать совместную комиссию министров иностранных дел и технических специалистов двух государств для решения вопросов по взаимному согласию. Отчет этой совместной комиссии будет представлен президентам Гайаны и Венесуэлы в течение трех месяцев, - говорится в заявлении. - Оба государства согласились снова встретиться в Бразилии в течение следующих трех месяцев или в другое время, чтобы рассмотреть любой вопрос, имеющий последствия для спорной территории, включая вышеупомянутую обновленную информацию Совместной комиссии".

Посредниками в организации встречи на высшем уровне Венесуэлы и Гайаны выступили Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), которое возглавляет премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес и Карибское сообщество (CARICOM) во главе с премьер-министром Доминики Рузвельтом Скерритом.