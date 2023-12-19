19 декабря, 09:46
Палестино-израильский конфликт

Франция ввела санкции против израильских поселенцев за нападения на палестинцев

По словам министра иностранных дел государства Катрин Колонны, Париж работает над тем, чтобы "вывести эти санкции на общеевропейский уровень"

ПАРИЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Париж ввел санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, причастных к нападениям на палестинцев на этой территории. Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на совместной пресс-конференции со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном.

Читайте также
Возобновление боев после семидневного перемирия. Конфликт в Палестине

"Франция приняла решение ввести [ограничительные] меры на национальном уровне против некоторых из поселенцев, которые были идентифицированы как экстремисты на основе имеющейся информации", - отметила министр.

Она также добавила, что Франция работает над тем, чтобы "вывести эти санкции на общеевропейский уровень".

Колонна вновь призвала Израиль привлечь поселенцев, совершивших атаки на мирных палестинцев, к ответственности. Ранее МИД Франции сообщил, что таким израильским поселенцам запретят въезжать на территорию республики, а их активы заморозят. 

Теги:
Кэмерон, ДэвидПалестинаФранцияПалестино-израильский конфликтИзраильКолонна, Катрин