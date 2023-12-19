Япония готова оказать необходимую помощь Китаю в связи с землетрясением

Японский премьер-министр Фумио Кисида также принес соболезнования пострадавшим и семьям погибших

ТОКИО, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Японии готовы оказать необходимую помощь Китаю в связи с произошедшим в стране землетрясением. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида в послании, направленном председателю КНР Си Цзиньпину и премьеру Госсовета КНР Ли Цяну.

"Мы соболезнуем пострадавшим при землетрясении и семьям погибших, молимся о скорейшей ликвидации ущерба. Наша страна в связи с этим готова оказать необходимую помощь", - приводит текст послания МИД Японии.

В понедельник в Китае произошло землетрясение. Ряд подземных толчков магнитудой до 6,2 был зафиксирован в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа провинции Ганьсу. Очаг залегал на глубине 10 км. Ночью в момент землетрясения температура на улице опустилась до -14 градусов.