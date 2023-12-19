Советник Нетаньяху заявил, что положение ХАМАС на севере Газы близко к коллапсу

Марк Регев отметил, что израильская армия проводит свои операции более точечно, и в результате "число мирных граждан, попадающих под перекрестный огонь, сокращается"

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Израиль полагает, что положение радикального палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа можно охарактеризовать как приближающийся коллапс. Об этом сообщил в эфире телеканала CNN советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев.

"Как вы знаете, на севере было много случаев сдачи террористов из ХАМАС. Мы считаем, что там приблизились к коллапсу [движения]. На юге это займет немного больше времени, поскольку там мы начали операцию позднее", - заявил он.

По словам Регева, армия Израиля проводит свои операции более точечно, и в результате "число мирных граждан, попадающих под перекрестный огонь, сокращается".