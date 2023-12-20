СМИ: Израиль добивается освобождения 30-40 заложников в обмен на гуманитарные паузы в Газе

Как отмечает 12-й канал израильского ТВ со ссылкой на источник, еврейское государство готово пойти на высокую цену, чтобы вернуть похищенных

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 декабря. /ТАСС/. Соглашение по заложникам, над которым работает Израиль, предполагает освобождение от 30 до 40 человек, похищенных 7 октября боевиками радикального движения ХАМАС, включая женщин, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, в обмен на несколько "поэтапных" гуманитарных пауз в секторе Газа, продолжительность которых будет зависеть от числа освобождаемых. С таким утверждением выступил 12-й канал израильского ТВ.

Телеканал отмечает со ссылкой на источник, что Израиль готов пойти на высокую цену, чтобы вернуть похищенных. "Сделка, если она состоится, будет сложной и потребует высокой цены. До этого еще очень далеко и не факт, что это удастся, но в любом случае мяч сейчас у посредников", - цитирует 12-й канал заявление своего источника в системе безопасности.

Телеканал также отмечает, что переговорный процесс по новой сделке был запущен 18 декабря в Варшаве, где, по его данным, "впервые с момента срыва предыдущего прекращения огня между несколькими сторонами начался настоящий разговор". Ожидается, что сделка будет предусматривать "гуманитарную составляющую" для жителей сектора Газа, прекращение интенсивных боевых действий в некоторых частях сектора, а также освобождение палестинских заключенных с длительными сроками, добавляет телеканал.

Ранее во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что направлял руководителя израильской разведки "Моссад" Давида Барнеа в Европу для переговоров об освобождении заложников, удерживаемых движением ХАМАС в секторе Газа.

Агентство Reuters ранее в тот же день сообщило со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, что переговоры между премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, главой Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом и руководителем израильской разведки "Моссад" Давидом Барнеа, состоявшиеся в понедельник в Варшаве, прошли в позитивном ключе, однако договоренностей об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС, не стоит ожидать в ближайшее время.

Первая гуманитарная пауза

22 ноября движение ХАМАС заявило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. Договоренности предусматривали освобождение удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков и женщин.

27 ноября стороны продлили перемирие еще на два дня на прежних условиях. 30 ноября армия Израиля сообщила о продлении перемирия в анклаве еще на один день, но утром 1 декабря пресс-служба ВС заявила, что оно было нарушено движением ХАМАС, которое открыло огонь по израильской территории, в ответ были возобновлены военные действия в анклаве.

Всего за неделю гуманитарной паузы, по данным израильских властей, удалось освободить 110 похищенных 7 октября человек. По подсчетам армии обороны, радикалы продолжают удерживать в Газе еще 130.