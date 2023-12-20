Рабат считает неприемлемым неспособность мирового сообщества покончить с агрессией Израиля

Глава МИД Марокко Насер Бурита отметил, что его страна неизменно поддерживает создание палестинского государства

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Неспособность мирового сообщества положить конец агрессии Израиля в секторе Газа является неприемлемой и необъяснимой. Об этом заявил в Марракеше глава МИД Марокко Насер Бурита после переговоров с министром иностранных Палестины Риядом аль-Малики.

"Марокко неизменно и безоговорочно поддерживает создание палестинского государства, а также все усилия, предпринимаемые палестинскими властями для закрепления прав палестинского народа", - подчеркнул Бурита. Его слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства североафриканского королевства.

"Неспособность мирового сообщества положить конец израильской агрессии в отношении сектора Газа является неприемлемой и необъяснимой", - заявил глава марокканского МИД.

В Марракеше Бурита и аль-Малики находятся для участия в VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества, который пройдет 20 декабря на уровне министров иностранных дел.

Марокканские власти и общественность традиционно уделяют повышенное внимание развитию событий в зоне ближневосточного конфликта. Король Мухаммед VI является председателем Комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, основным направлением деятельности которого объявлены сохранение духовного и цивилизационного значения города.