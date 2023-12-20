Марокко призвало к окончательному урегулированию палестинского вопроса

Глава МИД королевства Насер Бурита подчеркнул, что Марракеш считает необходимым добиться постоянного и контролируемого прекращения огня в анклаве, а также доставки в Газу гумпомощи в достаточных количествах

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Марокко считает необходимым достижение постоянного и контролируемого режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил в Марракеше глава МИД Марокко Насер Бурита после переговоров с министром иностранных дел Палестины Риядом аль-Малики.

"Марокко выражает свое неприятие нападениям на палестинское гражданское население, призывает к постоянному и контролируемому прекращению огня, а также к доставке палестинским братьям гуманитарной помощи в достаточных количествах", - подчеркнул Бурита. Его слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства североафриканского королевства.

"Мы должны перейти от логики управления кризисами к логике окончательного урегулирования палестинского вопроса в соответствии с международным законом и Арабской мирной инициативой", - заявил глава марокканского МИД.

Арабская мирная инициатива - официальная инициатива арабских стран, принятая Лигой арабских государств (ЛАГ) в Бейруте 28 марта 2002 года. Она направлена на достижение всеобъемлющего мира с Израилем и окончание арабо-израильского конфликта при условии отступления Израиля с оккупированных им в 1967 году территорий (включая сирийские Голанские высоты) и признания им Государства Палестина на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме. В 2007 году ЛАГ вновь подтвердила свою инициативу на саммите в Эр-Рияде и делала это на всех последующих встречах в верхах.

В Марракеше Бурита и аль-Малики находятся для участия в VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества, который пройдет 20 декабря на уровне министров иностранных дел.

Марокканские власти и общественность традиционно уделяют повышенное внимание развитию событий в зоне ближневосточного конфликта. Король Мухаммед VI является председателем Комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, основным направлением деятельности которого объявлены сохранение духовного и цивилизационного значения города.