Марокко выступило за финансовую и политическую поддержку ПНА

Без укрепления легитимности Палестинской администрации мира на Ближнем Востоке достигнуть невозможно, считает глава МИД королевства Насер Бурита

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Добиться стабильности и мира на Ближнем Востоке не удастся без создания палестинского государства и укрепления легитимности Палестинской национальной администрации (ПНА), заявил в Марракеше глава МИД Марокко Насер Бурита после переговоров с министром иностранных дел Палестины Риядом аль-Малики.

"В [Ближневосточном] регионе не достичь стабильности и мира без создания палестинского государства и без укрепления легитимности Палестинской администрации, ее финансовой и политической поддержки. Это единственное решение для установления стабильности и вывода региона из повторяющихся кризисов", - подчеркнул Бурита. Его слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства североафриканского королевства.

Как отметил марокканский министр, ПНА является "единственным законным представителем палестинского народа". Бурита подтвердил поддержку Рабатом "законного права палестинского народа на создание своего государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме". Министр высказался в пользу "установления прочного мира, который обеспечит законные права палестинского народа, а также безопасность всех стран, включая Израиль".

В Марракеше Бурита и аль-Малики находятся для участия в VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества, который пройдет 20 декабря на уровне министров иностранных дел.

Марокканские власти и общественность традиционно уделяют повышенное внимание развитию событий в зоне ближневосточного конфликта. Король Мухаммед VI является председателем Комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, основным направлением деятельности которого объявлены сохранение духовного и цивилизационного значения города.