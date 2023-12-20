В Конгрессе считают, что запрет на участие Трампа в выборах в Колорадо отменят

Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон высказал мнение, что решение суда в Колорадо о недопущении бывшего американского лидера до участия в первичных выборах республиканцев в этом штате было принято по политическим мотивам

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Решение суда в Колорадо о недопущении экс-президента США Дональда Трампа до участия в первичных выборах республиканцев в этом штате было принято по политическим мотивам и, вероятно, будет отменено. Об этом заявил во вторник спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана).

"Сегодняшнее постановление, являющееся попыткой отстранить [бывшего] президента Трампа от участия в выборах в Колорадо, является ничем иным, нежели немного завуалированной атакой по принципу партийной принадлежности", - написал законодатель на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Вне зависимости от политической принадлежности, каждый гражданин, являющийся зарегистрированным избирателем, не должен быть лишен права поддержать нашего бывшего президента и того, кто лидирует, согласно всем опросам, касающимся первичных выборов республиканцев", - отметил Джонсон. "Мы считаем, что Верховный суд США отменит это безрассудное решение и позволит американцам определять, кто будет следующим президентом", - добавил он.

Ранее во вторник суд в Колорадо постановил, что Трамп не может участвовать в первичных выборах республиканцев в штате, поскольку он якобы причастен к попытке мятежа. Трамп сейчас считается фаворитом в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии.

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Спецпрокурор США Джек Смит в августе объявил о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.