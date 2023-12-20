Папа Римский Франциск выразил соболезнования КНР по поводу землетрясения

Понтифик также выразил соболезнования по поводу взрыва на складе с горючим в центре Конакри, в результате которого погибли не менее 18 человек

РИМ, 20 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск выразил соболезнования близким жертв и раненым в результате землетрясения на северо-западе Китая.

"Обращаю свои мысли к жертвам и пострадавшим в разрушительном землетрясении в китайских провинциях Ганьсу и Цинхай. Выражаю свою близость и молюсь за пострадавшее население, обращаюсь к Всевышнему за помощью и благословением, а также поддержкой спасателям", - сказал понтифик по завершении традиционной всеобщей аудиенции.

Франциск также выразил соболезнования по поводу взрыва на складе с горючим в центре Конакри, в результате которого погибли не менее 18 человек.