Шольц выразил соболезнования председателю КНР и китайскому народу из-за землетрясения

В результате происшествия погибло более 130 человек

БЕРЛИН, 20 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину и китайскому народу в связи с землетрясением, в результате которого погибло более 130 человек.

"Я был потрясен, когда узнал о разрушительном землетрясении в вашей стране. Мои искренние соболезнования вам и китайскому народу", - написал Шольц в телеграмме, направленной Си Цзиньпину. "Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших. Желаю пострадавшим скорейшего и полного выздоровления", - подчеркнул канцлер.