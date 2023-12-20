Глава МИД Ирана заявил, что военная операция Израиля в секторе Газа провалилась

Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что дальнейшая поддержка США израильской стороны лишь увеличит масштабы их политического и военного поражения

ДУБАЙ, 20 декабря. /ТАСС/. Военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа провалилась, однако США, несмотря на это, продолжают поддерживать своих ближневосточных союзников. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы уже получаем сигналы, которые свидетельствуют, что США не хотят, чтобы их ассоциировали с военными преступлениями ЦАХАЛ в секторе Газа, но в то же время по-прежнему поддерживают израильский режим в его провалившейся военной операции против палестинцев", - сказал он на встрече с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Дохе.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана также добавил, что дальнейшая поддержка Соединенными Штатами Израиля лишь увеличит масштабы их политического и военного поражения.

Ранее иранский МИД проинформировал, что Абдоллахиян встретился в Дохе с главой политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаилом Ханией и обсудил с ним ситуацию в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Это уже четвертый визит главы внешнеполитического ведомства исламской республики в Катар с 7 октября, когда конфликт между ХАМАС и Израилем вновь перешел в горячую фазу.