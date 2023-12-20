СМИ: впервые с 7 октября 24 часа нет сигналов о ракетах из Газы без паузы в боях

По информации The Times of Israel, в последний раз армейская пресс-служба информировала о срабатывании сирен в связи с запуском ракет из сектора Газа по Израилю 19 декабря

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 декабря. /ТАСС/. Впервые с 7 октября уже более 24 часов не поступает сообщений от армии Израиля (ЦАХАЛ) о срабатывании сирен воздушной тревоги, предупреждающих о ракетных обстрелах из сектора Газа, без формальной паузы в боевых действиях. Это констатирует газета The Times of Israel.

По ее данным, в последний раз армейская пресс-служба информировала о срабатывании сирен в связи с запуском ракет из сектора Газа по Израилю в 16:59 мск 19 декабря. Ранее в среду военные проинформировали о срабатывании сигналов ПВО на севере Израиля.

22 ноября движение ХАМАС заявило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. 27 ноября стороны продлили перемирие еще на два дня на прежних условиях. 30 ноября армия Израиля сообщила о продлении перемирия в анклаве еще на один день, но утром 1 декабря армейская пресс-служба заявила, что оно было нарушено движением ХАМАС, которое открыло огонь по израильской территории. В ответ тогда же были возобновлены военные действия в анклаве.