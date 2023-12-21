СМИ: в результате ударов Израиля по Хан-Юнису погибли не менее 24 палестинцев

На севере сектора Газа ЦАХАЛ использовал запрещенные фосфорные бомбы, пишет агентство WAFA

ДУБАЙ, 21 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 24 мирных жителя погибли и еще несколько получили ранения в результате израильских ударов по району города Хан-Юнис на юге сектора Газа, в котором находится Европейская больница. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Израильская артиллерия обстреляла восточные районы Хан-Юниса, а на севере сектора Газа самолеты ВВС Израиля подвергли бомбардировке запрещенными фосфорными бомбами рыночную площадь города Джабалия.

WAFA указывает, что общее число погибших в Газе с начала израильской агрессии превысило 20 тыс., среди которых 8 тыс. детей и 6,2 тыс. женщин, а количество раненых достигло 52,6 тыс.