МИД КНР отверг внесение Украиной китайских компаний в списки "спонсоров войны"

Ведомство требует немедленно исправить ошибку

ПЕКИН, 21 декабря. /ТАСС/. КНР выступает против внесения Украиной китайских компаний в списки "спонсоров войны", требует немедленно исправить ошибку. Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай выступает решительно против внесения Украиной китайских компаний в соответствующие списки и призывает украинскую сторону немедленно исправить ошибочные действия, пока они не повлекли за собой негативные последствия", - отметил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства, комментируя внесение Киевом китайской железнодорожной строительной корпорации China Railway Construction Corporation (CRCC) в список "международных спонсоров войны".

Ван Вэньбинь также подчеркнул, что КНР продолжает придерживаться позиции, подразумевающей мирное урегулирование украинского кризиса.

Накануне пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины сообщила о внесении китайской железнодорожной строительной корпорации China Railway Construction Corporation в список "международных спонсоров войны". НАПК утверждает, что китайская компания "до сих пор продолжает работать в Российской Федерации, строя метро, мосты и автомагистрали". Ранее и в Москве, и в Пекине опровергли публикацию The Washington Post о том, что Россия и Китай якобы обсуждали планы по строительству тоннеля под Керченским проливом, который был бы защищен от украинских атак.