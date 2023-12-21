Макрон выразил соболезнования народу Чехии в связи с гибелью людей в результате стрельбы

Погибли по меньшей мере 10 человек

ПАРИЖ, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования народу и властям Чехии в связи с гибелью людей в результате стрельбы в Карловом университете в Праге. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Выражаю солидарность с жертвами, ранеными и их близкими, как и с народом и властями Чехии", - отметил французский лидер.

Ранее стало известно, что в результате ЧП на философском факультете Карлова университета погибли по меньшей мере 10 человек. Нападавший был убит во время полицейской операции. Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан проинформировал, что преступник действовал один.