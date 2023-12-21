В США заявили о работе с партнерами в СБ ООН над текстом проекта резолюции по Газе

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что США сфокусированы на решении гуманитарной проблемы в секторе Газа

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты интенсивно работают со своими партнерами в Совете Безопасности ООН по тексту проекта резолюции, касающейся сектора Газа. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы все еще активно работаем с нашими партнерами в ООН над резолюцией и ее текстом", - сказал Кирби.

"На данный момент резолюции для голосования нет. Мы все еще работаем с партнерами над тем, какой должна быть формулировка", - добавил чиновник. Он подчеркнул, что США сфокусированы на решении гуманитарной проблемы в секторе Газа, а также стремятся к двухгосударственному урегулированию палестино-израильского конфликта.

15 ноября СБ ООН принял мальтийский проект ближневосточной гуманитарной резолюции, направленной на помощь детям в зоне палестино-израильского конфликта. Из 15 членов Совбеза документ поддержали 12, а Великобритания, Россия и США воздержались от голосования. СБ ООН отклонил поправку Москвы к этой резолюции с призывом к гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению военных действий, в документе лишь содержится призыв к гуманитарным паузам, достаточным для оказания помощи гражданскому населению.

Соединенные Штаты 8 декабря применили право вето в СБ ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в которой содержалось требование немедленного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.