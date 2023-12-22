В ООН сообщили, что генсек организации шокирован стрельбой в университете в Праге

Антониу Гутерриш выразил свою солидарность с народом и правительством Чехии

ООН, 22 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш шокирован стрельбой в Карловом университете в Праге, жертвами которой стали 14 человек.

"Генеральный секретарь шокирован и опечален сегодняшней массовой стрельбой в Карловом университете в Праге. Он выражает свои глубочайшие соболезнования семьям жертв и желает скорейшего и полного выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении, распространенном в четверг офисом главы всемирной организации.

Гутерриш также выразил свою солидарность с народом и правительством Чехии.