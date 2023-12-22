Макрон заявил о готовности Франции принять на лечение онкобольных детей из Газы

По информации Petra, французский президент также сообщил о стремлении Парижа в координации с Иорданией увеличить объемы гуманитарной помощи, направляемой в анклав

БЕЙРУТ, 22 декабря. /ТАСС/. Франция готова принять на лечение детей, страдающих от онкологических заболеваний и эвакуированных из сектора Газа, другие европейские страны также готовы оказать помощь пострадавшим палестинским детям. С таким заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с королем Иордании Абдаллой II в ходе своего визита в Амман.

По данным иорданского агентства Petra, Макрон также заявил о стремлении его страны в координации с Иорданией увеличить объемы гуманитарной помощи, направляемой в сектор Газа, и приветствовал открытие второго КПП "Керем-Шалом" на границе с анклавом, через который также могут быть доставлены гуманитарные грузы.

Кроме того, Макрон выразил признательность Иордании и ее монарху за усилия, прикладываемые ими для достижения мира, основываясь на реализации принципа "двух государств", - именно он, по мнению французского лидера, может гарантировать безопасность и стабильность в регионе.

Со своей стороны король отметил, что без решения палестинского вопроса на основе принципа "двух государств" на Ближнем Востоке не будет мира и стабильности, поскольку воплощение этой концепции позволит палестинцам реализовать все свои законные права. В связи с этим Абдалла II подчеркнул важность той роли, которую в данном вопросе играет ЕС в целом и Франция в частности, и призвал активизировать политические усилия для достижения в конечном результате всеобъемлющего и справедливого мира на Ближнем Востоке.

Макрон прибыл в Иорданию с двухдневным визитом 21 декабря и был принят Абдаллой II в его дворце в Акабе на Красном море. В последний раз президент Франции и иорданский монарх встречались в Аммане 25 октября: тогда Макрон призвал к возобновлению мирного процесса в регионе с целью создания независимого палестинского государства.