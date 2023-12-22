Аббас указал на необходимость вмешательства для прекращения израильской агрессии в Газе

Президент Палестины также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за политическую поддержку и гуманитарную помощь населению анклава

КАИР, 22 декабря. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что для прекращения агрессии Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан необходимо внешнее вмешательство.

Как следует из заявления канцелярии президента Палестины, текст которого распространило палестинское агентство WAFA, Аббас "указал на необходимость вмешательства, чтобы остановить агрессию израильских оккупационных сил" против палестинского народа на Западном берегу реки Иордан, включая Иерусалим. Эта агрессия, отмечается в заявлении, проявляется в рейдах в палестинских городах и лагерях, убийствах мирных жителей, разрушении инфраструктуры. Также необходимо остановить нападения Израиля "на исламские и христианские святыни, этнические чистки и другие преступления".

Отмечается, что Аббас поблагодарил Путина за политическую поддержку и гуманитарную помощь населению сектора Газа. "Президент поблагодарил Путина за политическую поддержку, оказываемую Россией на всех международных форумах, и гуманитарную помощь, которую РФ оказывает сектору Газа, а также за решение об отправке российского полевого госпиталя", - говорится в заявлении.

Также Аббас указал на необходимость проведения международной конференции для политического решения палестинской проблемы. Он подчеркнул "необходимость получения Государством Палестина полноправного членства в Организации Объединенных Наций, проведения международной мирной конференции для реализации политического решения в конкретный срок и при международных гарантиях, включая создание палестинского государства", указывается в заявлении. Палестинский лидер высказался за обязательность "формирования [палестинского] правительства, которое возьмет на себя ответственность за выполнение обязанностей на Западном берегу реки Иордан, в том числе в Иерусалиме, а также в секторе Газа".