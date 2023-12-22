В ФРГ лидер "зеленых" призвал международное сообщество к увеличению помощи населению Газы

Омид Нурипур отметил, что ситуация в Газе "ужасающая"

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур заявил, что международное сообщество должно оказать дополнительную помощь населению сектора Газа.

Нурипур отметил, что ситуация в Газе "ужасающая". "Невыносимо, что так много людей и так много детей голодают в секторе Газа, потому что гуманитарный доступ не обеспечен. Международное сообщество должно сделать значительно больше, чтобы облегчить страдания местных жителей", - сказал он агентству DPA. В то же время, по словам политика, в руках боевиков ХАМАС по-прежнему находятся заложники, что также вызывает серьезное беспокойство. "Для доставки продовольствия и медикаментов жителям Газы и освобождения заложников необходимы гуманитарные паузы и доступ", - констатировал Нурипур.