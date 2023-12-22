Президент Белоруссии пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования народу Чехии в связи с жертвами в результате стрельбы в Праге. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"До глубины души шокированы ужасной трагедией, которая случилась 21 декабря в Праге. Массовое убийство ни в чем не виноватых людей в центре одной из европейских столиц впечатляет цинизмом и бессмысленностью", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в Белоруссии осуждают бесчеловечный акт насилия. "Решительно осуждаем этот бесчеловечный акт насилия, который требует надлежащего осмысления со стороны власти и реакции демократической общественности Чехии", - говорится в соболезновании.

Лукашенко выразил соболезнования семьям, близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.