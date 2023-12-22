В Чехии задержали четырех одобрявших стрельбу в Праге

Среди них 14-летний школьник

ПРАГА, 22 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала в Чехии четырех человек, включая 14-летнего школьника, которые одобряли действия студента, устроившего в четверг стрельбу на философском факультете Карлова университета в Праге. Об этом сообщил журналистам глава полиции республики Мартин Вондрашек.

"Полиция задержала четыре человека, которые незаконным способом реагировали на ЧП на философском факультете Карлова университета", - сказал он.

Задержанный 14-летний ученик одной из средних школ в Оломоуцком крае (северо-восток республики) заявлял, что устроит массовую стрельбу в своей школе. В связи с тем, что школьник не достиг совершеннолетия, он не может быть привлечен к уголовной ответственности.

Полиция, по словам Вондрашека, принимает также меры по отношению к тем, кто выступает с угрозами в адрес семьи студента, устроившего стрельбу в Праге. При ней погибли в общей сложности 15 человек, среди которых совершивший самоубийство преступник.

Полиция осуществляет мониторинг социальных сетей на предмет пресечения одобрений действий преступника.