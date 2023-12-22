В Израиле сообщили о приближении к реализации поставленных целей на севере сектора Газа

Министр обороны страны Йоав Галант отметил, что глава ХАМАС Яхья Синвар "уже слышит над собой танки, бомбы и продвижение сил ЦАХАЛа"

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 декабря. /ТАСС/. Израиль постепенно приближается к реализации целей военной операции на севере сектора Газа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже действует в Хан-Юнисе и на юге анклава. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе совещания с руководством генштаба ЦАХАЛа, Службы общей безопасности и разведки "Моссад", сообщила газета The Times of Israel.

"На севере сектора Газа операция постепенно приближается к реализации поставленных целей - это разгром батальонов ХАМАС и ликвидация подземной инфраструктуры (туннелей и штабов - прим. ТАСС) организации. Мы также действуем в районе Хан-Юниса и на юге сектора Газа, а в будущем будем действовать и в других местах [в секторе]", - цитирует заявление Галанта газета.

По словам Галанта, "[глава ХАМАС в секторе Газа] Яхья Синвар уже слышит над собой танки, бомбы и продвижение сил ЦАХАЛа". "Он (Синвар - прим. ТАСС) скоро увидит стволы наших орудий", - добавил глава израильского Минобороны.