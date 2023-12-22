ХАМАС заявило, что не получало от Израиля серьезных предложений по освобождению заложников

Представитель политбюро движения Хусам Бадран сообщил, что приоритетом является "прекращение агрессии" против анклава

ДУБАЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС не получало от Израиля серьезных предложений по вопросу освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом заявил член политбюро движения Хусам Бадран в комментарии телеканалу Al Jazeera.

"[Израиль] не делал серьезных и реальных предложений по вопросу заложников", - подчеркнул Бадран. Он также обвинил власти еврейского государства в попытках "маневрировать и вводить в заблуждение семьи" удерживаемых в Газе израильтян.

По словам Бадрана, приоритетом для ХАМАС является "прекращение агрессии" против анклава. Только после достижения этой цели движение "сможет говорить обо всех [прочих] вопросах", добавил он.