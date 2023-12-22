Посольство Индии во Франции выясняет обстоятельства задержания самолета с 300 индийцами

Агентство AFP со ссылкой на источники сообщило, что индийские пассажиры, возможно, планировали отправиться в Америку, чтобы попытаться нелегально попасть в США или Канаду

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 декабря. /ТАСС/. Индийское посольство во Франции выясняет обстоятельства задержания в аэропорту Ватри под Парижем самолета с 300 индийцами на борту из-за подозрений в нелегальной перевозке людей. Об этом дипломатическое представительство сообщило в соцсети Х (ранее Twitter).

"Французские власти сообщили нам о том, что самолет с 303 людьми, в основном индийского происхождения, следовавший из Дубая в Никарагуа, был задержан во время технической остановки во французском аэропорту. Команда посольства прибыла на место и получила консульский доступ. Мы расследуем ситуацию, а также обеспечиваем благополучие пассажиров", - говорится в сообщении.

Ранее радиостанция France Bleu сообщила, что аэропорт Ватри, расположенный к востоку от Парижа в департаменте Марна, был закрыт на сутки в связи с задержанием самолета, на борту которого находились более 300 выходцев из Индии. Самолет сел во Франции для дозаправки, однако после анонимного сообщения о возможном нахождении на борту нелегалов было решено задержать вылет и провести проверку. На время расследования пассажиров разместили в зале ожидания, из-за чего пришлось остановить прием других рейсов начиная с утра пятницы.

После проверки личности всех пассажиров и проводников двух человек задержали для дачи показаний. В случае подтверждения их участия в "деятельности организованной преступной группы" и в "нелегальной переправке людей" им может грозить до 20 лет тюрьмы и штраф до €3 млн.

В свою очередь телеканал France 3 уточнил, что этот самолет с начала декабря уже несколько раз летал между ОАЭ и Никарагуа с остановкой во Франции. Самолет приземлялся в Ватри 15, 17 числа и, соответственно, в этот четверг, 21 декабря. Данный борт принадлежит румынской авиакомпании Legend Airlines, однако в июне 2023 года был сдан в аренду индийской авиакомпании SpiceJet.

Ссылаясь на источники, агентство AFP сообщило, что индийские пассажиры, возможно, планировали отправиться в Америку, чтобы попытаться нелегально попасть в США или Канаду.