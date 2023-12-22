Глава МИД Израиля заявил, что будет проверять всю гуманитарную помощь для сектора Газа

Эли Коэн сообщил, что это необходимо по соображениям безопасности

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 декабря. /ТАСС/. Израиль продолжит проверять всю гуманитарную помощь, направляемую в сектор Газа, по соображениям безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел страны Эли Коэн, комментируя принятый Советом Безопасности ООН подготовленный арабскими странами проект резолюции, направленной на облегчение поступления гуманитарной помощи в палестинский анклав.

"Израиль продолжит действовать в соответствии с международным правом, но будет проверять всю гуманитарную помощь Газе по соображениям безопасности", - заявил глава внешнеполитического ведомства еврейского государства. Его высказывания распространила пресс-служба израильского МИД.

По мнению Коэна, "Совет Безопасности ООН принял верное решение, призвав убедиться, что ООН выполняет свои обязанности по наведению порядка в передаче гуманитарной помощи [в сектор Газа] и обеспечении ее доставки по назначению, а не в руки ХАМАС". "Израиль продолжит войну до освобождения всех похищенных и ликвидации ХАМАС в секторе Газа", - добавил глава МИД страны.

Ранее СБ ООН принял проект резолюции, направленный на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. За документ проголосовали 13 стран, Россия и США воздержались. Для принятия резолюции она должна была получить девять голосов членов Совбеза, при этом ни один из постоянных членов СБ ООН не должен был выступить против нее. Россия предложила поправку, которая возвращала бы в текст документа призыв к немедленному прекращению боевых действий, однако она была заблокирована США.