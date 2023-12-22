CNN: Израиль выразил готовность к недельному перемирию с ХАМАС в обмен на заложников

По данным телеканала, в эту группу заложников войдут оставшиеся женщины, пожилые и раненые мужчины

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Израиль выступил с предложением объявить недельную паузу в секторе Газа для возвращения около 35 заложников, удерживаемых в анклаве радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По их данным, в эту группу заложников войдут оставшиеся женщины, пожилые и раненые мужчины. Телеканал не уточняет, как отреагировали представители ХАМАС на такое предложение.

Во вторник президент Израиля Ицхак Герцог объявил, что еврейское государство готово к еще одной гуманитарной паузе в Газе и увеличению количества помощи для населения анклава с целью обеспечить освобождение заложников, однако ответственность в этом деле полностью лежит на руководстве ХАМАС. В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что дважды за последнее время направлял руководителя "Моссада" в Европу для переговоров об освобождении заложников. По данным Армии обороны Израиля, радикалы продолжают удерживать в секторе Газа около 130 человек.