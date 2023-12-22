ХАМАС считает принятую резолюцию СБ ООН по Газе недостаточной

По данным телеканала Al Jazeera, в движении сообщили, что резолюция "является недостаточным шагом и не отвечает требованиям катастрофической обстановки, сложившейся в секторе"

КАИР, 22 декабря. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС назвало принятую Советом Безопасности ООН резолюцию в отношении сектора Газа недостаточной и не отвечающей нынешней ситуации в анклаве.

"Сегодняшняя резолюция Совета Безопасности, призывающая к увеличению гуманитарной помощи жителям Газы, является недостаточным шагом и не отвечает требованиям катастрофической обстановки, сложившейся в секторе", - указывается в заявлении движения, которое привел телеканал Al Jazeera.

По убеждению ХАМАС, "американская администрация работала над тем, чтобы лишить резолюцию ее сути и представить в форме, которая позволяет [израильской] оккупации завершить разрушения и убийства". Как считают в радикальном движении, Совет Безопасности должен обязать израильскую сторону "доставлять достаточный объем гуманитарной помощи во все районы Газы, особенно в северные регионы анклава".

Ранее Совет Безопасности ООН принял подготовленный арабскими странами проект резолюции, который направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. За резолюцию проголосовали 13 стран, Россия и США воздержались. Для принятия резолюции она должна была получить девять голосов членов Совбеза, при этом ни один из постоянных членов СБ ООН не должен был выступить против нее. Россия предложила поправку, которая возвращала бы в текст документа призыв к немедленному прекращению боевых действий, однако она была заблокирована США.