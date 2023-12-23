Армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлах" в Ливане

Израильская артиллерия также обстреляла территорию страны, добавили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 декабря. /ТАСС/. Израильские военные в течение ночи нанесли новые удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью и этим утром Армия обороны Израиля наносила удары по ряду террористических целей "Хезболлах", включая оперативную инфраструктуру террора и один военный комплекс", - говорится в сообщении.

Помимо этого, ливанскую территорию обстреляла израильская артиллерия, добавили в армии. Что было целью обстрела, не уточняется.