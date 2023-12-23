В Газу через КПП "Рафах" отправили 40 машин с гуманитарной помощью

По информации телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", границу с Газой также пересекли шесть бензовозов с дизельным топливом

КАИР, 23 декабря. /ТАСС/. Сорок грузовиков с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа направлены в анклав через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на севере Синайского полуострова. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его данным, границу с Газой также пересекли шесть бензовозов с дизельным топливом. С утра субботы на египетскую территорию были эвакуированы 250 человек, имеющих двойное гражданство, которые до сих пор оставались в палестинском анклаве.

Ранее Совет Безопасности ООН принял подготовленный арабскими странами проект резолюции, который направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. За резолюцию проголосовали 13 стран, Россия и США воздержались.

Спустя некоторое время две основные радикальные палестинские группировки, действующие в Газе - ХАМАС и "Исламский джихад" - выступили с критикой принятого СБ ООН документа. ХАМАС назвало принятую резолюцию "недостаточным шагом и не отвечающей требованиям катастрофической обстановки, сложившейся в секторе". "Исламский джихад" считает, что резолюция СБ ООН по Газе "не в состоянии прекратить преступления [израильских] властей против палестинского народа и не может удовлетворить даже минимальных потребностей жителей сектора в гуманитарной помощи".