На Украине рассматривают возможность вызывать в военкоматы электронными оповещениями

Глава Минобороны страны Рустем Умеров подчеркнул, что подобные "приглашения" получат и те граждане Украины, которые сейчас проживают за границей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Минобороны Украины рассматривает возможность оповещать мужчин о необходимости явиться в территориальный центр комплектования (аналог военкомата) электронными уведомлениями. Об этом сообщил глава ведомства Рустем Умеров.

"Мы проанализировали разные базы данных. Решим, как эти данные учесть. <...> Если мы уже примем решение по категориям, приглашение пошлем всем", - сказал Умеров в интервью украинскому изданию "Общественное". По его словам, ведомство "работает над техническими решениями". При этом, подчеркнул министр, подобные "приглашения" получат и те граждане Украины, которые сейчас проживают за границей.

Он не уточнил, каким именно образом и через какой ресурс могут рассылаться такие электронные оповещения. Ранее на Украине вызвала резко негативную реакцию информация, что электронные повестки могут начать генерироваться в приложении государственных сервисов "Дия" ("Действие"). Некоторые пользователи даже пытались удалить в нем свои учетные записи. Министру цифровой трансформации, вице-премьеру Михаилу Федорову пришлось неоднократно выступать с заявлениями, что в этом приложении повестки рассылаться не будут.

Между тем сейчас в стране разрабатывается новый законопроект о правилах мобилизации. Окончательного текста документа еще не существует, однако отдельные содержащиеся в нем инициативы, о которых сообщают депутаты или СМИ, уже вызвали весьма неоднозначную реакцию украинцев. Уже известно, что законопроект предполагает сокращение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, ужесточение правил воинского учета и снижение до 25 лет возраста подлежащих мобилизации.

Отдельную дискуссию в последнее время вызвали идеи "оказать влияние" на проживающих за границей военнообязанных. Ранее Умеров в интервью газете Bild сообщил, что Киев намеревается в следующем году привлечь к военной службе украинцев в возрасте от 25 до 60 лет, которые уехали за рубеж. Это заявление вызвало много откликов, и к вечеру начальник управления печати и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк заявил, что издание якобы неверно трактовало слова министра и "сместило акцент".

Однако на следующий советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что поддерживает эту идею, и предположил, что скрывающихся за границей военнообязанных можно было бы лишать пособий или вида на жительство тех стран, где они сейчас находятся. Позже информацию о том, что готовящийся в Раде законопроект может содержать положения об ответственности и последствиях для скрывающихся от призыва за рубежом, подтвердил член профильного комитета депутат Вадим Ивченко.

Мобилизация на Украине

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им, за несколькими исключениями, запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых общественных местах. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам, а погранслужба и силовики регулярно отчитываются о пресеченных попытках незаконного выезда из страны военнообязанных. При этом президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 19 декабря заявил, что военные предлагают мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек.