МО Украины сообщило о намерении Киева призвать к военной службе уехавших за рубеж граждан

По словам министра обороны страны Рустема Умерова, важна справедливость в вопросах набора новых военнослужащих

БЕРЛИН, 21 декабря. /ТАСС/. Власти в Киеве намереваются в следующем году привлечь к военной службе украинцев, которые уехали за рубеж. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью газете Bild.

"Мы пока еще обсуждаем, что произойдет, если они добровольно не придут [в призывные центры]", - сказал он. Речь идет об украинцах в возрасте от 25 до 60 лет, уехавших в Германию и другие страны. Для начала власти попросят их сообщить о себе в призывные центры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Умеров пообещал, что в будущем планируется заранее информировать рекрутов о том, какую подготовку они пройдут, как будут вооружены, где и когда будут служить. Он заявил, что важна справедливость в вопросах набора новых военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции во вторник, что военные предложили ему мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек. По его словам, такая мобилизация обойдется Украине дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд). С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, многие мужчины месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

Мобилизация уже привела к многочисленным скандалам. В СМИ регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу в отношении граждан при вручении повесток, как в ВСУ попадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от мобилизации и вывозят за границу сыновей призывного возраста. 23 августа Зеленский сообщил, что военные обратились к нему с запросом нарастить масштаб мобилизационных мероприятий.