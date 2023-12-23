ХАМАС утверждает, что потеряло связь с группой, при которой находились пять заложников

Представитель боевого крыла движения Абу Убайда привел имена и фамилии трех из пяти заложников, которые, по его утверждению, находились вместе с отрядом радикалов во время атаки израильских сил

КАИР, 23 декабря. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС потеряло связь с группой радикалов, под контролем которой находились пять заложников. С таким утверждением выступил представитель боевого крыла ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Абу Убайда.

"В результате бомбардировки [израильских ВВС] мы потеряли связь с группой, ответственной за пять пленных [заложников]", - сообщил Абу Убайда в своем Telegram-канале. Он привел имена и фамилии трех из пяти заложников, которые, по его утверждению, находились вместе с отрядом радикалов во время атаки израильских сил.

Ранее радикальные группировки в Газе, в руках которых до сих пор находятся, по данным израильской стороны, более сотни заложников, неоднократно объявляли о гибели нескольких из них в ходе бомбардировок армией Израиля отдельных районов палестинского анклава.