23 декабря, 20:32
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит войну в Газе до достижения всех целей

Премьер-министр еврейского государства также выразил признательность президенту США Джо Байдену за позицию Вашингтона в Совбезе ООН

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, что его страна продолжит вести войну в секторе Газа до тех пор, пока не добьется решения всех поставленных задач. Об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.

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"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил сегодня с президентом США Джо Байденом. Премьер-министр заявил, что Израиль продолжит войну до достижения всех обозначенных целей", - говорится в заявлении. Ранее глава правительства среди задач операции в Газе называл уничтожение радикального движения ХАМАС и возвращение удерживаемых в палестинском анклаве заложников.

Нетаньяху также "выразил признательность [Байдену] за позицию США в Совете Безопасности [ООН]", добавили в канцелярии. 

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