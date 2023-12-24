СМИ: трое бойцов "Хезболлах" погибли при атаках израильских ВВС на юге Ливана

Новостной портал Naharnet передает, что авианалеты на окрестности поселков в долине реки Хардали и районе Айн-Зарка последовали в ответ на нападения шиитских формирований на погранпосты израильской армии и обстрелы еврейских поселений

БЕЙРУТ, 24 декабря. /ТАСС/. Самолеты израильских ВВС нанесли не менее десяти ударов по командно-наблюдательным пунктам и базам шиитской милиции "Хезболлах" на юге Ливана, в результате погибли трое бойцов. Об этом сообщил новостной портал Naharnet.

По его информации, авианалеты на окрестности поселков в долине реки Хардали и районе Айн-Зарка последовали в ответ на нападения шиитских формирований на пограничные посты израильской армии и обстрелы еврейских поселений. Ракеты большого калибра Burkan были использованы ими для поражения израильских позиций в Байяде, Биркет-Рише, Джебель-Назире, Джель-эль-Аляме и Теллет-Тейхате, о последствиях этих ударов сведений не приводится.

Израильская артиллерия открывала огонь за сутки по 14 населенным пунктам. В Кфар-Килле при обстреле получил ранение оператор телеканала Al Manar, который является рупором шиитской милиции "Хезболлах". Он доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

По сведениям источника в МВД республики, с 8 октября, когда началась военная эскалация на юге Ливана, в результате израильских ударов погибли 32 мирных жителя и 123 бойца "Хезболлах".