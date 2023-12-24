JPost: армия Израиля ликвидировала ответственного за поставки оружия члена ХАМАС

По данным издания, Хасан аль-Атраш организовал контрабандные поставки вооружения из различных стран в Газу

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 декабря. /ТАСС/. Израильские военные сообщили о ликвидации высокопоставленного представителя палестинской радикальной группировки ХАМАС в результате совместной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности (ШАБАК). Об этом сообщил газета The Jerusalem Post.

По информации издания, Хасан аль-Атраш, ответственный за производство, закупку и снабжение террористов оружием, был уничтожен точечным ударом ВВС Израиля по автомобилю, в котором он передвигался в городе Рафах на юге сектора Газа. Спецслужбы располагают данными, что аль-Атраш организовал контрабандные поставки оружия из различных стран в Газу, а в последнее время был причастен к завозу оружия на Западный берег реки Иордан.