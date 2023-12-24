Al Jazeera: число убитых с 7 октября палестинских журналистов достигло 100

Израиль продолжает нападать в Газе на представителей этой профессии, а также на ученых и медработников, несмотря на то, что им должны предоставлять полную защиту в соответствии с принципами международного права, отметил телеканал

ДУБАЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Число палестинских журналистов, погибших с начала нового витка эскалации ближневосточного конфликта, достигло 100. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Как отмечает телеканал, последней жертвой стал палестинский журналист Мухаммед Абу Хвейди, который был убит в результате субботнего израильского авиаудара по его дому на востоке города Газа.

С момента начала Израилем боевых действий против палестинского анклава зафиксированы многочисленные случаи нападений на палестинских журналистов и их родственников. Многие журналисты погибли в ходе освещения различных нарушений, совершенных израильскими военными. Израиль продолжает нападать на гражданских в Газе, включая журналистов, ученых и медицинских работников, несмотря на то, что этим категориям должны предоставлять полную защиту в соответствии с принципами международного права, указывает Al Jazeera.

Международная неправительственная организация Комитет защиты журналистов заявила, что идет самый смертоносный период для журналистов с момента, когда организация начала собирать информацию в 1992 году.