24 декабря, 02:25
Палестино-израильский конфликт

Al Jazeera: Израиль проводит масштабный рейд на Западном берегу Иордана

Как сообщил телеканал, штурм проходит в Вифлееме, Наблусе, Хевроне и Тулькарме

ДУБАЙ, 24 декабря. /ТАСС/. Израильские военные начали широкомасштабный рейд в городах Вифлеем, Наблус, Хеврон и Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

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По его данным, в штурме принимает участие большой контингент израильских военнослужащих в сопровождении тяжелых бульдозеров. Есть свидетельства того, что порядка 40 единиц техники израильской армии въехали в лагерь беженцев Нур-Шамс. Также сообщается об ожесточенных столкновениях и боях между палестинскими бойцами сопротивления и израильскими оккупационными силами в нескольких районах.

Al Jazeera отмечает, что рейды происходят по всему Западному берегу реки Иордан, таким образом израильские военные пытаются расправиться с центрами палестинского вооруженного сопротивления. 

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