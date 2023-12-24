Армия Израиля сообщила, что за сутки атаковала почти 200 целей в Газе

В армии заявили, что в северной части анклава военные обнаружили оружейный склад, размещенный в гражданской инфраструктуре, и нанесли авиаудар по одному из объектов ХАМАС, уничтожив группу боевиков

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 декабря. /ТАСС/. Израильские военные за прошедшие сутки нанесли в ходе операции против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа удары примерно по 200 объектам. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За прошедший день сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы Армии обороны Израиля нанесли удары примерно по 200 террористическим целям в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Среди прочего, отметили в армии, в северной части анклава военные обнаружили оружейный склад, размещенный в гражданской инфраструктуре, и нанесли авиаудар по одному из объектов ХАМАС, уничтожив группу боевиков. В городе Джебалия совместными усилиями израильских ВВС и артиллерии были уничтожены семь боевиков и наблюдательные позиции движения, добавила пресс-служба.

В городе Хан-Юнис в южной части анклава был проведен точечный рейд, целью которого стал командный пункт. "Солдаты Армии обороны Израиля обнаружили множество оружия, в том числе десятки гранат и взрывчатку", - говорится в сводке.