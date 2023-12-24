Нетаньяху отверг заявления о влиянии США на решения Израиля по операции в Газе

Премьер-министр еврейского государства отметил, что израильские "решения в войне" основаны на оперативных соображениях

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 декабря. /ТАСС/. Израиль самостоятельно принимает все решения, касающиеся военной операции против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, и намерен добиться выполнения всех поставленных задач, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Он отверг утверждения о том, что США оказывают влияние на этот процесс, сдерживая израильские власти в ведении боевых действий.

Открывая еженедельное заседание кабмина, Нетаньяху отметил, что в субботу созвонился с президентом США Джо Байденом и поблагодарил его за твердую поддержку, подчеркнув в разговоре, что Израиль намерен довести войну "до абсолютной победы, как бы долго это ни продолжалось", сообщила канцелярия главы правительства. "Я видел ошибочные сообщения о том, что США мешали и мешают нам проводить оперативные действия в регионе. Это неверно. Израиль - суверенное государство. Наши решения в войне основаны на наших оперативных соображениях, и я не буду распространяться дальше. Они не продиктованы внешним давлением. Решение о том, как использовать наши силы, является независимым решением Армии обороны Израиля и никого другого", - указал премьер.

Он заверил, что задачи Израиля в секторе Газа остаются неизменными. "Цель - выполнить задачу, все наши задачи, особенно уничтожение ХАМАС и возвращение наших заложников, делая при этом все для сохранения жизней наших солдат. Скажем ясно: это будет долгая война. Мы будем сражаться до конца, пока все заложники не будут возвращены, ХАМАС не будет уничтожен и мы не восстановим безопасность как на юге, так и на севере (на границе с Ливаном - прим. ТАСС)", - добавил Нетаньяху.