24 декабря, 12:10

Аббас надеется, что празднование Рождества ознаменует прекращение израильской агрессии

Президент Палестины заявил, что народ его страны "полон решимости продолжать борьбу за реализацию своих законных прав"

РАБАТ, 24 декабря. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас выразил надежду на то, что празднование 25 декабря Рождества "ознаменует прекращение израильской войны против палестинского народа". Об этом сообщает информационное агентство WAFA.

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"Солнце свободы и нашего независимого государства со столицей в Иерусалиме неминуемо восходит. Река крови, огромные жертвы, лишения и героическая стойкость нашего народа на своей земле - это путь к свободе и достоинству", - подчеркнул Аббас в своей речи.

Он выразил надежду, что "Рождество ознаменует прекращение израильской войны против палестинского народа в секторе Газа, а также на всех оккупированных палестинских территориях".

Аббас заявил, что "палестинский народ полон решимости продолжать борьбу за реализацию своих законных прав, главным из которых является право на независимое, полностью суверенное государство". 

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