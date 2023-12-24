На юге Ливана израильский беспилотник атаковал здание школы

Повреждения получили крыша и второй этаж, сообщил телеканал Al Jadeed

БЕЙРУТ, 24 декабря. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС выпустил ракету по зданию школы в пограничным районе Ливана, где действуют вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах". Об этом сообщил телеканал Al Jadeed.

По его информации, удар был нанесен по школе в поселке Эт-Тейба, повреждена крыша здания и второй этаж. Никто из детей и преподавателей не пострадал, учитывая наступившие рождественские каникулы. О потерях в рядах "Хезболлах" сведений не поступало.

Ранее израильские ВВС совершили не менее пяти рейдов на высоты Эль-Ляббуна в западном секторе ливанского юга, откуда шиитские бойцы вели утром минометный обстрел поселений Дишон и Авивим.

23 декабря израильские истребители и беспилотники нанесли не менее 10 ударов по командно-наблюдательным пунктам и базам шиитской милиции "Хезболлах" на юге Ливана, в результате погибли трое бойцов. Израильская артиллерия открывала огонь за сутки по 14 населенным пунктам.

По сведениям источника в МВД республики, с 8 октября, когда началась военная эскалация на юге Ливана, в результате израильских ударов погибли 32 мирных жителя и 123 бойца "Хезболлах". Число перемещенных из южных районов лиц достигло 72 тыс.