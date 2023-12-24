Турция заявила, что число ликвидированных на севере Ирака и Сирии боевиков РПК достигло 30

Как ранее сообщили в Минобороны Турции, 23 декабря армия республики ликвидировала 29 целей Рабочей партии Курдистана

СТАМБУЛ, 24 декабря. /ТАСС/. Число боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана террористической в Турции), уничтоженных на севере Ирака и Сирии в ходе операций турецкой армии, достигло 30. Об этом сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер.

Ранее сообщалось о 25 ликвидированных в регионе боевиках. "Число террористов, которые были ликвидированы после нападений на наших военнослужащих в районе проведении операции на севере Ирака, увеличилось до 30", - приводит слова министра военное ведомство на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Как передавало Минобороны, 23 декабря турецкая армия ликвидировала 29 целей РПК на севере Ирака и Сирии. Удары были нанесены в ответ на нападения боевиков на военнослужащих в районе Зап 22 и 23 декабря. Погибли 12 военных, еще 2 получили ранения.

РПК признана Анкарой террористической организацией. Власти Турции называют ее основной угрозой национальной безопасности. Армия республики периодически проводит на севере Ирака и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.