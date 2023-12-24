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Палестино-израильский конфликт

Reuters: делегация "Исламского джихада" прибыла в Каир на переговоры c силовиками Египта

Как сообщило агентство, стороны обсудят "пути прекращения израильской агрессии" против жителей Газы

КАИР, 24 декабря. /ТАСС/. Делегация радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" прибыла в Каир для переговоров с представителями египетских служб безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на члена группировки.

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По его информации, на переговорах будут обсуждаться "пути прекращения израильской агрессии" против жителей сектора Газа.

20 декабря генеральный секретарь организации Зияд ан-Наххаля сообщил, что делегация "Исламского джихада" намерена посетить Египет в ближайшие несколько дней. В соответствии с его заявлением переговоры будут также касаться сделки по обмену заложников. 

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