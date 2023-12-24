Reuters: делегация "Исламского джихада" прибыла в Каир на переговоры c силовиками Египта

Как сообщило агентство, стороны обсудят "пути прекращения израильской агрессии" против жителей Газы

КАИР, 24 декабря. /ТАСС/. Делегация радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" прибыла в Каир для переговоров с представителями египетских служб безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на члена группировки.

По его информации, на переговорах будут обсуждаться "пути прекращения израильской агрессии" против жителей сектора Газа.

20 декабря генеральный секретарь организации Зияд ан-Наххаля сообщил, что делегация "Исламского джихада" намерена посетить Египет в ближайшие несколько дней. В соответствии с его заявлением переговоры будут также касаться сделки по обмену заложников.