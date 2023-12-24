Суд разрешил вылет задержанного во Франции самолета, перевозившего 300 индийцев

В местной префектуре не уточнили, куда именно полетит самолет и куда перенаправят пассажиров

ПАРИЖ, 24 декабря. /ТАСС/. Французский суд разрешил вылет из аэропорта Ватри (департамент Марна) рядом с Парижем самолета, который был задержан в четверг после анонимного сообщения о якобы перевозке нелегальных мигрантов. Об этом сообщило агентство AFP.

Ранее во Франции закрыли аэропорт из-за задержанного самолета с 300 индийцами. Как сообщила радиостанция France Bleu, французские власти подозревают, что некоторые пассажиры стали жертвами торговли людьми.

"Это решение позволяет рассмотреть вопрос о перенаправлении пассажиров, находящихся в зоне ожидания в аэропорту", - приводит агентство выдержку из заявления местной префектуры, в котором, правда, не уточняется, куда именно полетит самолет и куда будут перенаправлены пассажиры. "В Главном управлении гражданской авиации работают над получением необходимых разрешений для повторного взлета самолета, что должно произойти не позднее утра понедельника", - добавили в префектуре.

В терминале аэропорта Ватри, который уже несколько дней не принимает рейсы из-за задержанного борта, с воскресенья было развернуто выездное заседание суда, который в ускоренном порядке должен рассмотреть дела каждого пассажира и члена экипажа. В общей сложности на борту насчитывалось 303 гражданина Индии, среди которых, как подозревали следователи, могли находиться "жертвы торговли людьми". К середине дня воскресенья суд постановил, что 30 членов экипажа - те, кто выполняли рейс из ОАЭ во Францию и те, которые должны были лететь из Франции в Никарагуа, могут свободно продолжать полет и с них снимаются наложенные на время расследования ограничения.

Пассажиры пока размещены в здании терминала, для них организованы спальные места, зоны досуга и питания. Среди них было выявлено 11 несовершеннолетних, путешествовавших без сопровождения взрослых. Следователи полагают, что эти индийцы планировали попасть из ОАЭ в Никарагуа, чтобы оттуда попытаться нелегально проникнуть в США и Канаду. В пятницу два человека были задержаны по подозрению в организации перевозки нелегалов, в субботу срок их содержания под стражей был продлен до 48 часов.

Ожидается, что судебные слушания продлятся не больше двух дней. После этого четыре судьи должны будут вынести решения в течение 24 часов после завершения слушаний.