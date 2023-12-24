24 декабря, 17:22
Палестино-израильский конфликт

Трюдо заявил, что только отстранение ХАМАС от власти в секторе Газа откроет путь к миру

По словам премьер-министра Канады, прекращение огня не может быть односторонним

ОТТАВА, 24 декабря. /ТАСС/. Освобождение заложников, доставка гуманитарной помощи в сектор Газа и отстранение радикального движения ХАМАС от власти в анклаве - это единственный путь к миру в текущем палестино-израильском конфликте. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью телеканалу Global News.

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"Единственный путь к миру - это освобождение заложников, доставка гуманитарной помощи [в сектор Газа] и отстранение ХАМАС от руководства в Газе. Это единственный путь вперед и именно поэтому выдвигаются такие условия для прекращения огня", - сказал глава правительства.

Трюдо утверждал, что прекращение огня не может быть односторонним, поэтому ХАМАС должно сложить оружие и выполнить вышеперечисленные условия. Премьер также напомнил позицию Канады о том, что окончательно урегулировать палестино-израильский конфликт можно только путем международного признания палестинского государства, которое будет мирно сосуществовать с Израилем. 

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