ХАМАС утверждает, что жертвами его атак в Газе стали около 50 израильских солдат

Как сообщило движение, израильские силы были неоднократно атакованы с использованием ракет, противотанковых и минометных снарядов

КАИР, 24 декабря. /ТАСС/. Почти 50 израильских солдат погибли за минувшие несколько дней в секторе Газа в результате атак боевого крыла движения ХАМАС - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама". С таким утверждением выступило радикальное палестинское движение.

"За минувшие четыре дня сторонникам "Бригад Иззэддина аль-Кассама" удалось полностью или частично уничтожить 35 боевых машин" израильской армии, говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ХАМАС. Утверждается, что за тот же период жертвами боевого крыла движения "стали 48 [израильских] солдат, десятки были ранены".

Движение сообщило, что израильские силы были неоднократно атакованы с использованием ракет, противотанковых и минометных снарядов, несколько раз отряды "Бригад Иззэддина аль-Кассама" подрывали военные машины с солдатами, а также укрытия, в которых находились израильские военнослужащие.