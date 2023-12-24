Армия Израиля нашла в Газе тела пяти похищенных 7 октября заложников

Как отметили в пресс-службе ЦАХАЛ, в Джебалии была обнаружена двухуровневая сеть туннелей ХАМАС с множеством ответвлений

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 декабря. /ТАСС/. Израильские военные в ходе операции в Джебалии в секторе Газа обнаружили тела пяти заложников, которые были похищены радикальным палестинским движением ХАМАС 7 октября. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В Джебалии была обнаружена сеть стратегических туннелей, служившая северной штаб-квартирой ХАМАС в секторе Газа и использовавшаяся ХАМАС для хранения оружия, передвижения и ведения боевых действий. В ходе операции солдаты нашли и извлекли тела пяти заложников", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в Джебалии была обнаружена "двухуровневая сеть [туннелей ХАМАС] с множеством ответвлений". "Первый уровень уходил на 10 метров под землю, второй уровень находился в десятках метров под поверхностью", - продолжили военные. "После проведения операции сеть туннелей была уничтожена", - добавили в армейском ведомстве.