25 декабря, 00:32
Палестино-израильский конфликт

СМИ: ЦАХАЛ задержал почти 4,7 тыс. палестинцев на Западном берегу Иордана

Агентство WAFA сообщает, что на некоторых людей оказывают давление, чтобы они оговорили себя

ДУБАЙ, 25 декабря. /ТАСС/. Израильские военнослужащие задержали с 7 октября 4 695 палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

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По данным Ассоциации палестинских заключенных, военные увозят людей из домов, а также задерживают их на блокпостах. Как утверждает агентство, на некоторых оказывается давление, чтобы они оговорили себя.

Согласно сведениям WAFA, военнослужащие применяют силу, устраивают произвольные допросы палестинцев, угрожают задержанным и их семьям. Также известны случаи конфискации имущества и разрушения домов. 

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